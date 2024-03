Ordina online figurine di calciatori | a casa arrivano due buste con 180 grammi di eroina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) La passione per il collezionismo ha da sempre accompagnato lo sport. A partire dal calcio, che da oltre 60 anni è fisso nella memoria dei tifosi grazie anche alledei. Un album, per ogni collezionista che si rispetti, deve essere completo, altrimenti bisogna ricorrere alle molteplici soluzioni sul web. E così ha fatto un 43enne di Pompei che su alcuni siti ha trovato l’offerta con il prodotto che cercava. L’uomo non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha acquistato un box da 50, consegnato dopo pochi giorni. Con una brutta sorpresa: tra le, c’erano infatti anche duedi cellophane con all’interno della droga. La natura della sostanza è stata accertata dai Carabinieri, ai quali l’uomo, incensurato, si è rivolto dopo la scoperta. I militari hanno infatti ...