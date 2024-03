Ora legale | quando succede Tutto quello che c’è da sapere e quanto risparmiamo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Torna l’ora, che ci fa risparmiare circa 90 milioni di energia elettrica. Gli effetti positivi non riguardano solo il portafoglio, ma salute, energia, bollette, ambiente. Oltre 336 mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l’oral’anno. L’iniziativa è promossa dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) e da Consumerismo no profit.Leggi anche: Vigilia di Pasqua senza shopping e supermercati. Lo sciopero della grande distribuzione Quasi 90 milioni di euro risparmiati nei prossimi mesi La compagnia che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, Terna, stima che durante i sette mesi in cui è in vigore l’orasi risparmiano 90 milioni di euro. Si evita di consumare circa ...

