Ora legale 2024 | quando si cambia | si dorme di più o di meno?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lancette avanti di un'ora tra sabato 30 e domenica 31 marzo per un'ora di sonno inper una notte ma un'ora di luce in più ogni giorno Conto alla rovescia per l'ora. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, precisamente alle 2.00, sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti. Questo