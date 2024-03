Opera della discordia | raid in chiesa Sfregia il quadro | È blasfemo Aggredisce l’artista e poi scappa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) CARPI (Modena) Un sit-in di protesta, una recita di ‘purificazione’ con tanto di ‘esorcismo’ e una denuncia nei confronti del vescovo per arrivare, ieri, a un gesto di estrema violenza verso un artista. Al centro di tanto rumore e follia c’è la mostra Gratia Plena di Andrea Saltini, allestita nelladi Sant’Ignazio di Carpi, sede del Museo Diocesano in provincia di Modena e ritenuta blasfema da un nutrito gruppo di fedeli tradizionalisti. Blasfema in particolare per l’esposizione di unche raffigura un centurione chinato sul corpo di Gesù (l’accusa è che compia un atto sessuale). Ieri mattina alle 10Saltini è stato aggredito da un uomo che, poco prima, con guanti, parrucca e mascherina aveva devastato l’con spray nero e con un coltello. Quando Saltini ha provato a fermarlo, quell’uomo ...