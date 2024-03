Offese sui social al presidente dell’Arcigay Napoli | condannato

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è grande soddisfazione per una sentenza esemplare nei confronti di una persona che più volte ha avuto atteggiamenti omofobi, misogini e sessisti. La nostra magistratura manda, ancora una volta seppur in maniera implicita, un segnale inequivocabile al legislatore nazionale per la mancata previsione, nell’ordinamento giuridico, di uno specifico reato per i crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”. E’ quanto scrive in una nota, Antonello Sannino,di Antinoo Arcigaye “vittima dell’aggressione omofoba da parte di Salvatore Sparavigna”. “Salvatore Sparavigna, giornalista e riferimento politico territoriale del movimento Free che fa capo a Josi Della Ragione e alleato, su volontà del senatore Orfeo Mazzella, alle prossime comunali del M5S, è statoa 6 ...

