(Di venerdì 29 marzo 2024) ‘Oo do- Il librino da scarabocchiare’ torna in grande stile: il quaderno di giochi e passatempi, realizzato da Marianna Gepponi ed edito da Il Leccio, avrà, in questa, protagoniste le. E’ quindi dedicato, esclusivamente, ai ‘’ curiosi (dai 5 ai 10 anni) che, con disegni da colorare, puntini da unire o annerire, semplici quiz a cui rispondere, avranno la possibilità, magari con l’aiuto dei genitori o dei nonni, di ritrovare, divertendosi, il senso di appartenenza ai propri colori o scoprire qualcosa di nuovo sulla storia della propria Contrada. "Ci siamo accorti, con la precedentededicata a Siena e al suo territorio – ha spiegato Carlo Covati de Il Leccio –, che ‘Oo do ...

"O gioco o do noia" libro per i cittini. Terza edizione, Contrade in vetrina - ‘O gioco o do noia- Il librino da scarabocchiare’ torna in grande stile: il quaderno di giochi e passatempi, realizzato da Marianna Gepponi ed edito da Il Leccio, avrà, in questa terza edizione, prota ...lanazione

Ragazzini sequestrano un uomo: “Crudeli con un debole per gioco o per noia” - Hanno infierito su un uomo che “non era in grado di difendersi”, solo, malato e senza capacità di reagire, né fisicamente né psicologicamente. Lo hanno picchiato per gioco, per noia, o comunque «per m ...torino.repubblica

La fantasia di Nena dissolve la noia dei bambini ad Angera - Bambini coinvolti in un gioco di fantasia sempre nuovo con lo spettacolo del Teatro Blu in scena venerdì 22 marzo alle ore 18 ad Amaltheatro per festeggiare la primavera ...verbanonews