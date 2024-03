Nuovo codice della strada | Poche luci | tante ombre D’accordo sul mettere la targa ai monopattini

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Assessore Stefano Giorgetti, La Camera dei Deputati dà il via libera al, che ora dovrà passare al vaglio di Palazzo Madama. Cosa ne pensa in particolare dell’articolo che riguarda la limitazione degli autovelox? "A Firenze non abbiamo autovelox che misurano la velocità sotto i 50 chilometri orari, e quindi da questo punto di vista in città non cambia nulla. Secondo noi il controllovelocità è impor, e dunque riteniamo assolutamente sbagliato perdonare quegli automobilisti che entro un’ora e sulla stessa viabilità accumulano più sanzioni. In questo modo le nostre strade vengono trasformate in autodromi dove poter andare alla velocità che si vuole. I limiti vanno rispettati e le sanzioni sono un deterrente". Quindi ...

Il codice della strada è ormai pronto a cambiare. Il sì della Camera è il primo passo verso l’introduzione di nuove regole per le automobili e non solo. Si cambia. Dopo anni di polemiche e di ... (notizie)

Possiamo definire davvero in dirittura d’arrivo il nuovo codice della strada 2024 ed in particolare, anche le rinnovate regole per chi viene colto alla guida con uno smartphone (magari mentre è ... (optimagazine)

"Sono orgoglioso dell’approvazione alla Camera del Ddl sulla sicurezza strada le e modifiche al codice della strada : è un passo importante per rinnovare norme ferme da decenni, che non tengono conto ... (affaritaliani)

Bisogna puntare sulla prevenzione. Il Senato ci ascolti - Le modifiche al codice della strada approvate in prima lettura alla Camera suscitano perplessità: punti positivi come l'alcol-lock per gli ubriachi recidivi, ma preoccupano le limitazioni per pedoni, ...msn

Riforma del codice della Strada in Italia: un passo avanti nonostante le polemiche - Il Nuovo codice della Strada italiano ha ottenuto il primo via libera dalla Camera dei Deputati. Nonostante le polemiche e l'opposizione delle associazioni dei familiari delle vittime della strada, la ...informazione

codice della strada, via libera alle nuove regole. Contrari i familiari delle vittime - LE NOVITÀ. Dalla Camera il primo ok. Ora tocca al Senato. Inasprite le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o usando il cellulare. Auto più potenti per i neopatentati e meno autovelox. Le ...ecodibergamo