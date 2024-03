Nuovo centro sportivo Arrivata la relazione sul battente idraulico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prosegue l’iter per ildi Gagno. Con circa una settimana di anticipo rispetto al previsto, l’ingegner Stefano Pagliara ha consegnato due giorni fa la suasullo studio idrologico/dell’area di Gagno. La questione del "" è un aspetto strettamente necessario per il Pisa Sporting Club che deve capire a quale altezza dovrà costruire il. Adesso è atteso il parere da parte del Genio civile e dell’autorità di bacino. Se non ci saranno osservazioni si potrà andare all’approvazione in giunta comunale, altrimenti i tempi potrebbero allungarsi ancora, nella speranza che non sia necessaria una variante o che le tempistiche slittino ancora, anche ad autunno 2024 per avere i permessi a ...