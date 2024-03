Nuova spaccata all' ombra della Garisenda | colpito il Brek Cocktail Bar di via Zamboni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 - Un’altrain pieno centro, a pochi passi dal cantiere. A essere preso di mira, questa volta, è stato ilBar di via. Il tentativo di furto sarebbe avvenuto questa mattina, intorno alle 5.30. Fortunatamente il vetro del locale, essendo anti sfondamento, ha retto ai ripetuti tentativi ditanto da mettere in fuga il ladro che si è allontanato senza riuscire a rubare niente. "Stamattina alle 8.30 sono arrivato al locale – racconta il gestore Rocco Di Martino – e ho trovato il vetro spaccato. Insieme al mio socio abbiamo guardato le telecamere di videosorveglianza e si vede un uomo in bicicletta che cerca prima di sfondare con una pietra la vetrina poi, non riuscendoci, si allontana". Come nel ...