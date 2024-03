Nuoto | le gare in vasca a Riccione e Carpi Pasti e Moscato da applausi ai regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli impianti dihanno ospitato le finaliFin di categoria, con parecchi atleti del Cus Ferrarache hanno ben figurato, riuscendo a classificarsi nei primi 8 in regione. Su tutti Anastasia, categoria juniores, che è salita per ben 5 volte su 6 sul podio; per lei oro nei 100 dorso chiusi in 1’03’’6, argento nei 200 dorso e nei 50 farfalla e bronzo nei 50 dorso e 100 farfalla. Si deve accontentare solo del 4° posto invece nel 200 farfalla. Sempre nella categoria juniores ha vinto l’oro nei 50 dorso Emanuelecon il tempo di 25’’ 5 che lo colloca tra i migliori in Italia del suo anno e lascia ben sperare per i criteria nazionali. Emanuele sorprende anche nella rana dove lascia tutti increduli e conquista l’argento con un gran 28’’8; per lui ...