Non solo Xylella Gli ulivi pugliesi distrutti anche dai funghi Intervista al professor Marco Scortichini

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per cercare di arginare l'avanzata dellanegliabbiamo sostanzialmente "perso" più di dieci anni puntando tutto sullo sradicamento e il reimpianto, mentre chi aveva in mano studi scientifici e protocolli operativi validi è stato messo in secondo piano. Queste, in sostanza, sono le conclusioni di un rapporto scientifico (A decade of monitoring surveys forfastidiosa subsp. pauca in olive groves in Apulia - Italy reveals a low incidence of the bacterium in the demarcated areas) che porta la firma dellaessa Margherita Ciervo e del. Nelle conclusioni lo studio lancia una sorta di appello ai politici: «Il presente studio indica una proposta scientificamente fondata che potrebbe ridurre la devastazione ...