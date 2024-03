Non l' ho tradita | Fedez in lacrime davanti a Fagnani | cosa ha detto

(Di venerdì 29 marzo 2024) Era stata promessa un'intervista senza filtri o censure e così, a quanto pare, è stato.ha registrato ieri la puntata di Belve con Francesca. Il rapper secondo quanto riportato da Adnkronos sarebbe scoppiato indurante la registrazione.si sarebbe commosso fino allenegli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi a Roma dove avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie Chiara Ferragni e dell'amore per i figli Leo e Vittoria. Nell'intervista conper il programma di Rai2 il rapper avrebbe spiegato che proteggere i figli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi ...

