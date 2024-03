No al Reddito di cittadinanza per i ludopatici | la Consulta | «Non va dato a chi può rovinarsi col gioco»

(Di venerdì 29 marzo 2024) Giochi e scommesse per un totale di 44 mila euro vinto nel 2017 e 69 mila euro nel 2018. Lo stato patrimoniale che, nel 2020, subisce una variazione, a causa delle puntate online, pari a circa 160 mila euro. E intanto, a marzo del 2019, la presentazione della domanda per ottenere ildi. È la storia (economica) di un residente del Foggiano che è arrivata fino alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità della concessione del sussidio. La questione, sollevata dal tribunale del capoluogo dauno, è stata sciolta dalla sentenza 54 del 2024: ildi«non può aiutare chi si rovina con il». I giudici hanno ritenuto che la misura introdotta dal primo governo Conte «risulta strutturata in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in ...

