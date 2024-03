Nic Nemeth | “Ecco perchè non ho scelto l’AEW”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nic, conosciuto in WWE con il nome di Dolph Ziggler, dopo essere stato licenziato dalla federazione di Stamford ha preso la sua decisione su dove occasarsi. In molti si aspettavano che la scelta fossementre ha deciso di fare la “spola” tra la TNA e la New Japan. In una recente intervista ha dichiarato ildelle sue scelte. Le sue parole “Io non volevo legarmi a nessuna compagine. Avevo il mio progetto in mente da un anno e mezzo e volevo portarlo avanti. Poi mi sono sentito con la dirigenza della TNA che mi ha convinto a far parte del progettoavevano tutti i presupposti per fare bene, un grande roster. Mi sono legato a loro solohanno accettato la mia condizione, ovverio quella di non firmare alcun contratto a lungo termine. Sono stato legato già per 19 ...

