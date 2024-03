Nessun conflitto di interessi | Badii assolta con formula piena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) BUCINE "È con enorme piacere che posso annunciare che il tribunale di Arezzo in composizione collegiale ha emesso nei miei confronti sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste". Lo ha annunciato la stessa Lauraintervenendo in apertura dell’ultimo Consiglio comunale riguardo all’esito del processo a suo carico. "Questa pronuncia – ha spiegato l’ex assessore ai lavori pubblici, con la voce rotta dall’emozione – chiude un capitolo che per me e la mia famiglia è stato fonte di dolore in quanto mi ha visto ingiustamente colpita da accuse dimostratesi totalmente infondate e mi ha portato alle dimissioni da assessore, ruolo che ho sempre ricoperto animata dalla volontà di impegnarmi per la comunità. Sono felice di aver potuto dimostrare la completa inconsistenza delle accuse. Resta il rammarico per quanto accaduto e la speranza che ...