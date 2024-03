Nel cellulare aveva foto con la refurtiva dopo i furti | due ladri arrestati a Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Apriva le auto in sosta, rubava le chiavi di casa qualora il proprietario le avesse lasciate nell’abitacolo e, grazie ai dati della carta di circolazione, svaligiava gli appartamenti. Sono una quindicina icontestati a un 35enne, due dei quali commessi insieme a un complice, tutti messi a segno nel 2023. I due sono stati raggiunti questa mattina da altrettanti ordini di custodia cautelare in carcere. Neldi uno dei due, la polizia ha trovatoe video con i quali si vantava della. In un caso avrebbe mostrato uno zainetto pieno di videogiochi, rallegrandosi di avere trovato giocattoli per la propria figlioletta. Oltre ai due arresti la polizia ha indagato una terza persona, sospettata di essere il ricettatore di una parte della ...