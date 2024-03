(Di venerdì 29 marzo 2024) I legali di, in carcere a Budapest perché accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonanizisti, solo qualche giornopotranno faresulla decisione della Corte ungherese di non concedere ialla detenuta italiana.

La giustizia ungherese ha deciso che Ilaria Salis resterà in carcere, l'attivista antifascista italiana è arrivata in tribunale ancora con manette e ceppi. L'avvocato della donna commenta a ... (fanpage)

Il padre di Ilaria Salis , dopo l'udienza di oggi in cui sono stati negati gli arresti domiciliari alla figlia, ha detto che non gli resta che contattare direttamente il Quirinale.Continua a leggere (fanpage)

Negati i domiciliari a Ilaria Salis, l’avvocato: “Subito dopo Pasqua faremo ricorso in appello” - L'insegnante ha da sempre infatti denunciato le condizioni con cui è trattata anche in carcere. Da qui la richiesta ai domiciliari Negati però ieri in aula in Tribunale in Ungheria. Ieri Ilaria Salis ...fanpage

Caso Salis, Bandecchi (AP): “Trattamento inadeguato a un Paese UE. Strizzare l’occhio a governi poco democratici è un errore” - Ancora tutto fermo nel caso Salis: il tribunale di Budapest ha negato ieri gli arresti domiciliari all’insegnante e attivista antifascista arrestata in Ungheria l’11 febbraio 2023 e da allora ...tag24

Ilaria Salis, il padre scrive una Pec a Mattarella: “Intervenga su Orban e sul governo Italiano che non ha fatto quel che doveva” - Roberto Salis invia una e-mail al Presidente della Repubblica per fare uscire dal carcere la figlia detenuta da 13 mesi in Ungheria ...quotidiano