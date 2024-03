Natan | Cajuste e Lindstrom | si va verso la cessione

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Napoli potrebbe cederenella prossima sessione di mercato. I tre giocatori hanno deluso le aspettative che la dirigenza aveva riposto in loro e potrebbero non far parte della prossima rosa del Napoli Il Napoli ha in mente di cedere tre giocatori che in questa stagione non sembrano aver performato come L'articolo