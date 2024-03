Napoli | Via Foria | rintracciato dalla Polizia Dovrà scontare 8 anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) La pena per più reati commessi da un napoletano 34enne in circa 9Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito, nei confronti di un 34enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso il 21 giugno scorsoProcura della Repubblica presso il Tribunale di- Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto, cheespiare la pena di 8, 3 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi tra il 2013 e il 2022, è statoin via. Nota stampa Questura diL'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.