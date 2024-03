Napoli | parla l’ex osservatore Massimo Morales

(Di venerdì 29 marzo 2024), exdelcon Pierpaolo Marino, è intervenuto a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la rete’. “-Atalanta? Partita spartiacque, con una mancata vittoria le speranze si riducono al lumicino. Domani è una finale. Si deve vincere e continuare a sperare. Battere l’Atalanta che è una diretta concorrente può portare cose buone. Chi perde di più con le assenze? Probabilmente sulla carta l’Atalanta, ma quando si arriva verso la fine della stagione contano quelli che ci sono, non quelli che mancano”. Ildeve ritrovare…E il prossimo ds… “La squadra partenopea deve ritrovare l’istinto da killer come la passata stagione. Ilha delle buone chance domani e se ritrova la ...

L’ex giocatore del Napoli Antonio Carannante è intervenuto nella trasmissione “Delietta Gol” in onda su Prima Tv e TV Luna. Di seguito alcune sue dichiarazioni. “Calzona è un po’ come Zeman: il suo ... (terzotemponapoli)

L’ex allenatore ( anche di Napoli e Atalanta) Bortolo Mutti è intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Come fa un ... (terzotemponapoli)

Acerbi: "Abbiamo perso tutti, dispiaciuto per Juan Jesus. Anche dopo l'assoluzione ho percepito accanimento come se avessi ucciso qualcuno" - Francesco Acerbi rompe il silenzio e parla al Corriere della Sera della sentenza di assoluzione dopo il caso Juan Jesus. Il difensore dell'Inter spiega la sua versione dei fatti sottolineando di esser ...msn

Taekwondo: TkdPesaro campioni di tecnica al Nazionale di Napoli - Nel recente Torneo Nazionale di Casoria, tenutosi nella vibrante città di Napoli, il gruppo pesarese ha dimostrato che nel taekwondo, la passione e l’impegno si traducono in prestazioni eccezionali. I ...viverepesaro

Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: Koopmeiners recupera, la scelta su De Ketelaere - Tutto pronto per il ritorno sul campo della Serie A, con le sfide che andranno in scena per la 30ª giornata del massimo campionato italiano. Ad aprire le ...footballnews24