Napoli | infortunio per l’ex Insigne | addio definitivo alla possibile convocazione per gli Europei?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Percapitano del, Lorenzo, Toronto non rappresenta un’esperienza professionale da ricordare, almeno per il momento. L’attaccante aveva ripreso a segnare nelle ultime giornate dopo una stagione, la scorsa, che aveva visto la sua squadra sprofondare in classifica. Purtroppo per, però, è arrivata l’ennesima mazzata. Il calciatore si è infatti infortunato al L'articolo