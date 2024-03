Napoli | dov’è finito il vero Anguissa? Per due anni è stato il pupillo di Spalletti

Bergamo, 29 marzo 2024 – L’Atalanta è partita per Napoli senza Charles De Ketelaere, rimasto al centro sportivo di Zingonia per continuare il suo percorso di recupero dal problema distrattivo agli ... (sport.quotidiano)

La pena per più reati commessi da un napoletano 34enne in circa 9 anni Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito, nei confronti di un 34enne napoletano, un ... (puntomagazine)

Napoli, 29 marzo 2024 - La sosta per le Nazionali, si sa, sembra sempre più lunga di quanto non lo sia effettivamente: in casa Napoli, dove si è consumata l'ennesima tempesta stagionale, quella ... (sport.quotidiano)