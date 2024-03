Napoli | Di Lorenzo capitano vero | il suo desiderio era continuare ad indossare la fascia da capitano

(Di venerdì 29 marzo 2024) La SSC, da oltre un anno, ha in squadra un: Giovanni Di. Il difensore azzurro non sta vivendo una stagione eccezionale come quella dello Scudetto ma è sempre pronto a dare il proprio supporto alla squadra per portare in alto il nome di. La scorsa estate il difensore azzurro sicuramente L'articolo

Lecce: rientro in gruppo per Venuti - Lecce in campo per una seduta mattutina in vista della sfida di campionato alla Roma del giorno di Pasquetta. Buone notizie per l'allenatore Luca Gotti ...sportmediaset.mediaset

Napoli-Atalanta, probabili formazioni e analisi tattica. Kvara out, c'è Raspadori - Probabili formazioni e analisi tattica di Napoli-Atalanta. La presentazione della gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.areanapoli

Napoli, tensione all’iniziativa in memoria del 18enne ucciso a Mergellina: Borrelli minacciato - “Massimo disprezzo per chi tutela l’assassino, giustizia per Francesco Pio e chiusura per lo chalet dove è avvenuto l’omicidio”, ha detto il deputato di AVS ...ilmeridianonews