Napoli | Baiano | “Gli addii di Spalletti e Giuntoli…E Raspadori…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ex calciatore (tra le altre) die Fiorentina Francesco ‘Ciccio’è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Come procede l’avventura sulla pancina dell’Aglianese? “Mancano pochi punti per la salvezza. Dobbiamo fare tre punti in cinque partite. Siamo abbastanza contenti, dunque”. Il prossimo direttore sportivo delSi parla molto di Accardi in orbita. Quanto è importante un direttore sportivo per una squadra? “Tanto. Accardi ha dimostrato di aver fatto un grande lavoro. Ha scovato tanti giovani e, negli anni, hanno saputo valorizzare tanti talenti delle giovanili. È un merito anche del direttore sportivo”. Ildopo glidi, Giuntoli e ...