Napoli Atalanta | il messaggio contro il razzismo – VIDEO

(Di venerdì 29 marzo 2024), ilildella società partenopea dopo quello che è accaduto con il caso Juan Jesus Il, in vista della sfidal’, ha voluto lanciare il suoil. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO – Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto

Bergamo, 29 marzo 2024 – L’Atalanta è partita per Napoli senza Charles De Ketelaere, rimasto al centro sportivo di Zingonia per continuare il suo percorso di recupero dal problema distrattivo agli ... (sport.quotidiano)

Napoli Atalanta , il comunicato della società partenopea ai suoi tifosi in vista del match di domani allo stadio Maradona In vista di Napoli Atalanta , la società partenopea ha voluto avvisare così i ... (calcionews24)

Atalanta, Koop c’è, De Ketelaere no: Pasalic in pole contro il Napoli - CALCIO. L’olandese è tra i 23 convocati per la gara di sabato 30 al Maradona (12,30) contro il Napoli. Nulla da fare per il belga che spera di rientrare in Coppa Italia. Il croato favorito sulla ...ecodibergamo

Atalanta, con fiducia a Napoli. Poi ci attende la Coppa Italia - IL COMMENTO. Con l’undici azzurro punti importanti per la classifica. Poi sotto con la sfida di andata a Firenze per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Meraviglioso giocare a Napoli sapendo di ...ecodibergamo

Napoli-Atalanta, la Dea in campo senza De Ketelaere. Probabili formazioni e dove vedere la partita - I tornelli apriranno alle ore 10:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge Fonte: sscNapoli.it TuttoNapoli.net foto di… Leggi ...informazione