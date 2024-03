Napoli Atalanta | il comunicato della società ai tifosi azzurri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 29 marzo 2024), ilpartenopea ai suoiin vista del match di domani allo stadio Maradona In vista di, lapartenopea ha voluto avvisare così i propri. Ecco il. IL– In occasionegara di Campionato contro l’, in programma domani alle ore 12:30,