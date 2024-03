Napoli-Atalanta | i convocati di Gasperini | Koopmeiners c’è | out De Ketelaere

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il tecnico dell’, Gian Pieroha convocato 23 giocatori per la partita di domani al ‘Maradona’ contro il. Tra i disponibili c’è Teun, mentre Charles Deè indisponibile. Questa la lista: Adopo, Bakker, Carnesecchi, De Roon, Djimsiti, Éderson, Hateboer, Hien, Holm, Kolašinac,, Lookman, Miranchuk, Musso, Palomino, Pašalic, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Scamacca, Toloi, Touré El Bilal, Zappacosta. SportFace.

