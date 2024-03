Napoli-Atalanta | alcuni doppi ex e…

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il, l’e la partita speciale di Ottavio Bianchi: il suo predecessore sulla panchina partenopea, Rino Marchesi, da calciatore vestì anche la casacca della Dea. Il tecnico del primo scudetto tornò alla guida del ‘Ciuccio’ nel novembre ’92 e l’estate successiva scelse Marcello Lippi come suo successore. Il viareggino giunse nel capoluogo campano dopo aver sfiorato la qualificazione in Coppa Uefa con gli orobici e da Bergamo portò Roberto Bordin., ‘Fornaretto’… Se è facile pensare anche a Jeppson e Savoldi tra i variex, Amedeo Amadei (che delfu anche giocatore-allenatore) indossò inoltre la maglia dell’. Tre settimane fa vi abbiamo raccontato dei novant’anni di Pierluigi Ronzon: giocò anche nella Dea. Il ...

Napoli Atalanta , il messaggio contro il razzismo della società partenopea dopo quello che è accaduto con il caso Juan Jesus Il Napoli , in vista della sfida contro l’ Atalanta , ha voluto lanciare il ... (calcionews24)

Il campionato torna dalla sosta e nel fine settimana pasquale l’antipasto va in scena al San Paolo con la sfida tra Napoli e Atalanta, ovvero uno scontro diretto tra due squadre che ambiscono ancora ... (infobetting)

Quando capitan Bellini trafisse il Napoli portando l’Atalanta a vincere al San Paolo per 1-3: a segno Bonaventura e Carmona 11 aprile 2012 , l’Atalanta si appresta ad affrontare il Napoli di Mazzarri ... (calcionews24)

Mediaset - Non solo Raspadori: Calzona pensa a un altro cambio - Il portale Sportmediaset aggiorna la situazione relativa alla formazione che schiererà il Napoli contro l'Atalanta: "Kvaratskhelia ha rimediato una forte contrattura in nazionale, ...tuttonapoli

De Maggio: “Napoli-Atalanta Farei giocare Traorè al posto di Kvara” - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Domani farei giocare Traorè al posto di Kvaratskhelia. Se dovete giocare a Padel potete chiamare ...mondonapoli

Il Napoli su X annuncia iniziative antirazzismo per Napoli-Atalanta. - Il Napoli, tramite un post su X, ha annunciato iniziative anti-razzismo nel match di domani contro l’Atalanta: “Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusi ...100x100napoli