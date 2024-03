Motori termici | lo stop nel 2035 sarà posticipato?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Al #FORUMAutoMotive di Milano, le parole del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, hanno suscitato notevole attenzione. Con un tono meno ottimista, il Ministro ha messo in discussione la conclusione della transizione energetica entro il, come suggerito da precedenti annunci politici e del settore industriale. Tuttavia, sembra che la produzione diendo, inclusi quelli a benzina e diesel, potrebbe continuare anche dopo questa data. Questa possibilità è giustificata dai problemi evidenziati all’interno della filiera automobilistica europea, dall’inadeguatezza delle infrastrutture per supportare la diffusione dei veicoli elettrici in diverse nazioni del continente, e da altre considerazioni. Il Ministro ha anche sottolineato l’importanza dei biocarburanti come risorsa ...