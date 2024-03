Morta per tiramisù non vegano | per i produttori chiesto processo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si va verso unper far luce sulla morte di Anna Bellisario, la 20enne deceduta il 5 febbraio dello scorso anno dopo aver mangiato unvenduto comee che invece conteneva tracce di latte. La Procura di Milano hailper il titolare del laboratorio Glg Giuseppe L. e la madre socia Giovanna A, indagati con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo della ventenne deceduta a causa di uno shock anafillatico per aver mangiato 10 giorni prima in un ristorante unrealizzato in modo errato con il mascarpone. Lo scorso 26 gennaio il pm Luca Gaglio, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Sicilino, aveva chiuso l'inchiesta condotta dal Nas dei carabinieri di Milano e dell'Ats. Dalle verifiche e le analisi di ...

Nuovo capitolo nell'inchiesta per la morte della 20enne Anna Bellisario , deceduta il 5 febbraio dello scorso anno, dopo aver mangiato un tiramisù venduto dall'azienda come vegano . Il procuratore ...

Anna Bellisario era morta lo scorso anno dopo aver mangiato un tiramisù venduto come vegano e che invece conteneva tracce di latte: la 20enne era fortemente allergica al latte ed è andata in pochi ...

