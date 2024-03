Morbillo | piano di vaccinazione in Liguria

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Spezia, 29 marzo 2024 – Alla luce dei casi diregistrati innelle ultime settimane che hanno fatto scattare l’attenzione del sistema sanitario regionale, è stato definito unper incrementare la copertura vaccinale sul territorio ligure, con presidi dedicati con accesso diretto o su prenotazione. Le vaccinazioni sono rivolte a tutti i soggetti suscettibili ovvero coloro che non hanno contratto ile che non sono vaccinati (o hanno fatto un’unica dose, anziché le due previste dalnazionale delle vaccinazioni). OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO Apertura straordinaria dell’ambulatorio vaccinale al Padiglione 3 del Policlinico San Martino - martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30con accesso libero e ...

