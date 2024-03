Monterosi-Benevento | i convocati di mister Auteri

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 34esima giornata del campionato Serie C Now, girone C,, in programma domani pomeriggio (ore 14) al ‘Bonolis’ di Teramo. C’è Ciciretti, anche se la sua presenza è in dubbio per domani a causa del fastidio muscolare. Out Bolsius per scelta tecnica. Assenti Lanini, Meccariello e Nunziante. Rientra dalla squalifica Pinato. PORTIERI22 Giangregorio Matteo12 Manfredini Nicolò24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo58 Pastina Christian23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI21 Agazzi Davide16 Improta Riccardo 7 Karic Nermin 8 ...

Che bel pomeriggio per la Puglia in serie C. Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico del ... (noinotizie)

Tempo di lettura: < 1 minutoVia libera all’inizio della prevendita per il match in programma sabato (ore 14) Monterosi-Benevento al ‘Bonolis’ di Teramo. A disposizione dei tifosi giallorossi ci ... (anteprima24)

Benevento, Ciciretti out: emergenza in avanti - Il Benevento è in ansia per Ciciretti. La seduta ieri pomeriggio non ha chiarito le perplessità sul suo impiego a Teramo nella sfida di domani contro il Monterosi. Dopo ...ilmattino

Ascolta la lettura dell'articolo - Violazioni alle norme urbanistico-edilizie in contrada San Vitale, a Benevento. Sono i reati riscontrati nella giornata di mercoledì dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale di Beneve ...ntr24.tv

CALCIO. Monterosi TUSCIA-Benevento: INFO SETTORE OSPITI - I tagliandi validi per il match Monterosi Tuscia-Benevento, valevole per la 34^ giornata di campionato di Lega Pro, Serie C 2023-2024, in programma sabato 28 marzo 2024 alle ore 14:00, sono in vendita ...tvsette