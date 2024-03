(Di venerdì 29 marzo 2024) L’associazioneaccoglie positivamente l’esito dell’istruttoria condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Iris Mobili Srl, titolare del marchio. L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 3,2 milioni di euro, contestando alla società di aver consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini, e di aver ostacolato iche presentavano reclami o richiedevano assistenza.ta,: “Ora ciora il rimborso deiper i danni ed i disagi subiti” “Abbiamo preso parte all’istruttoria dell’Autorità dando voce ai– afferma Ivano Giacomelli, ...

Mondo convenienza , uno dei marchi più noti in merito di arredamento, ha ricevuto una sanzione da 3 milioni e 200mila euro dall’Antitrust. La nota sottolinea il continuo perpetrare di azioni illecite ... (metropolitanmagazine)

L’Antitrust (foto: il presidente Roberto Rustichelli) ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza , una Sanzione di 3,2 milioni per condotte illecite nelle fasi di ... (quotidiano)

Dopo la recente decisione dell'Antitrust di Multa re per 3 milioni e 200mila euro Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza , l'avvocato Carmelo Benenti, Presidente Feder consumatori ... (fanpage)

Mondo Convenienza – Codici: “Dopo la multa comminata dall’Antitrust, ci aspettiamo che rimborsi i consumatori danneggiati” - L’associazione Codici accoglie positivamente l’esito dell’istruttoria condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Iris Mobili Srl, titolare del marchio Mondo Conven ...italiasera

Esselunga miglior supermercato del Mondo per vendite a metro quadrato. La classifica - Esselunga è primo nella classifica per vendite a metro quadrato. Seconda Tesco e terza l'australiana Woolworths ...gamberorosso

L’Antitrust sanziona Mondo Convenienza per comportamenti scorretti in fase di consegna e montaggio dei mobili - L'Antitrust ha multato Mondo Convenienza per 3,2 milioni di euro a causa della consegna di mobili difettosi o incompleti e tentativi di ostacolare il servizio post-vendita, evidenziando l'importanza d ...financecue