Sintomi, diagnosi, cure: cos'è il tumore al cuore che ha colpito Flavio Briatore - per questo i tumori secondari sono sempre maligni. Per fortuna i più diffusi sono quelli benigni come il Mixoma che colpisce maggiormente gli adulti, soprattutto donne, mentre nei bambini i più ...ilgiornale

Mixoma, il tumore benigno al cuore più diffuso. Come si manifesta e come si cura - Alcuni tipi di tumore possono insorgere anche all'interno del tessuto cardiaco, creando ostruzioni valvolari, tromboembolie, aritmie o disturbi pericardici. Ecco come si individuano e in che modo si i ...vanityfair

Il tumore al cuore di Flavio Briatore non si può prevenire - Nonostante sia una forma benigna, va assolutamente curata. Spiega tutto il presidente della Società Italiana di Cardiologia (Sic), Pasquale Perrone Filardi ...dire