Milano Design Week 2024 | il tema del Fuorisalone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 29 marzo 2024) Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, sia dagli esperti del settore che dai semplici curiosi (che sono sempre più ad ogni edizione): stiamo parlando del Salone Internazionale del Mobile di, chiamato anche. Per il, sono previste tantissime sorprese. E come sempre, c’è ampio spazio per il: una fitta programmazione di eventi che si terranno nel capoluogo lombardo. Scopriamo qual è ilscelto per quest’anno., ilcentrale Il Salone del Mobile diandrà in scena dal 16 al 21 aprile, e i biglietti sono già in vendita da tempo. Come ogni anno, comunque, c’è grande attenzione anche per la manifestazione ...