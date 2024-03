Milano | accerchiano la volante della polizia per impedire l’arresto di un 17enne algerino | ferito un agente

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Si è verificato ieri ail gravissimo tentativo diun arresto con una trentina di persone che hanno accerchiato una. Un collega è rimastoe gli esprimiamo la più sentita solidarietà. Si ripropone un copione quasi identico ad appena un mese dal fatto avvenuto a Torino come, purtroppo, avevamo annunciato quando abbiamo detto chiaramente che gli effetti nefasticontinua delegittimazione delle Forze dell’ordine che abbiamo registrato nelle ultime settimane ha questo come risultato. Una violenza, un’arroganza e un senso di impunità sempre più radicati, che si traducono in rischi maggiori per donne e uomini in divisa. È ora di ritrovare senso di responsabilità ed equilibrio prima che ci scappi il morto, perché qualcuno non abbia a dover sentirne la responsabilità sulla ...

accerchiano poliziotti durante fermo baby rapinatore a Milano - In una trentina hanno accerchiato i poliziotti che stavano bloccando uno dei presunti autori della rapina di un orologio da 20mila euro commessa il 22 ...affaritaliani

accerchiano le volanti per impedire l'arresto di un 17enne - (ANSA) - Milano, 29 MAR - La Polizia ha faticato ieri sera ad arrestate in via Padova, alla periferia di Milano, un 17enne algerino ricercato per una rapina aggravata commessa con due complici il 22 m ...gazzettadiparma

Milano, accerchiano le volanti in via Padova per evitare l'arresto di un 17enne: il giovane accusato di aver rapinato due turisti - Il ragazzo, insieme a un marocchino 19enne, fermato anche lui giovedì in viale Monza, è accusato di aver partecipato alla rapina a due turisti avvenuta qualche giorno fa in centro a Milano e per cui ...milano.corriere