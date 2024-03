Milano | 19enne picchiato e accoltellato da alcuni coetanei in piazza Gabriele Rosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024)– Ancora violenze tra i giovani, a. Undi origine nordafricana è stato aggredito a calci e pugni e, questo pomeriggio, in, zona corso Lodi. Il giovane ha ricevuto diversi fendenti superficiali, ma nessuno grave, e non si trova in pericolo di vita. È accaduto alle 17.50 quando il 118 è intervenuto su richiesta delle forze dell'ordine già sul posto: il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito dae presenta anche vari ematomi ed ecchimosi. È stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Non è chiaro al momento se si sia trattato di una lite o di una rapina.