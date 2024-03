Milan | Paolo Maldini ricomincia dalla Premier League | la squadra

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’expotrebbe tornare nel mondo del calcio: unadiè pronta a puntare su di lui Da una parte è giusto guardare al futuro, alle prossime imprese che ildovrà affrontare. Dall’altra è impossibile non pensare al passato, e quello recente del club rossonero è stato segnato in maniera profonda da. Prima capitano e poi Direttore dell’Area Tecnica,è stata una grossa parte della storia del. Da dirigente l’ex difensore ha portatoo giocatori importantissimi come Theo Hernandez e Maignan, ma anche Leao e Tonali. Ora però il futuro delè composto da Furlani, Moncada e Ibrahimovic. ...

