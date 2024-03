(Di venerdì 29 marzo 2024) Alle 18.30 il, che ha terminato poco fa l`allenamento di rifinitura aello, decollerà dall`aeroporto di Malpensa per raggiungere...

Simon Kjaer si era infortunato durante un'amichevole con la Danimarca: sarà presente o no in Fiorentina-Milan di sabato? La risposta (pianetamilan)

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, oggi sono tornati in gruppo tutti i Nazionali. Fiorentina-Milan , Kjaer ci sarà? (pianetamilan)

Milan, la decisione di Pioli su Kjaer e Kalulu: le scelte in vista della Fiorentina - Alle 18.30 il Milan, che ha terminato poco fa l`allenamento di rifinitura a Milanello, decollerà dall`aeroporto di Malpensa per raggiungere Firenze, in vista della.calciomercato

Milan, ad Furlani: “Ibra Non decide da solo” - Visualizzazioni: 221 A La Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic. Vediamo nel dettaglio. Furlani: “Nel Milan c’è u ...calciostyle

Ultim’ora Milan, il triplete di Elliott: Blue Skye perde ancora - Visualizzazioni: 574 Ultim’ora Milan, una storia (forse finita) quella tra Blue Skye ed Elliott. Andiamo a vedere gli ultimissimi sviluppi. Elliott Vs Blue Skye atto terzo. E il risultato non cambia.calciostyle