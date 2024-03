Milan | Ibrahimovic non ci sarà a Firenze

(Di venerdì 29 marzo 2024) Alle 18.30 ilpartirà da Malpensa per raggiungerein previsione della sfida di domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Non...

BRAGLIA, Nel Milan ora vedo l'equilibrio che mancava - L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio del Milan che domani sera allo stadio Artemio Franchi affronterà la Fiorentina: "In rossonero negli ultimi tempo ...firenzeviola

Inter davanti, Milan secondo: nessuna città in Europa domina il campionato come Milano - Prima e seconda in A, meglio di Madrid, Londra e Manchester in Liga e Premier. Così nerazzurri e rossoneri sono tornati a guidare il campionato ...dazn

Mercato Milan, Furlani svela: “Ibra al comando, Moncada numero uno” - Giorgio Furlani ha svelato il nuovo ruolo di Ibra all’interno della società. Ha poi elogiato Geoffrey Moncada per la sua competenza. La rivoluzione annunciata da Cardinale inizia a prendere forma, con ...calcioblog