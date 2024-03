Milan | Furlani svela il futuro Camarda la verità Maignan via? Arriva…

In una sola stagione il Milan ha cambiato tutto secondo Furlani che non risparmia una frecciata a Maldini sul suo modo di fare mercato: "Se hai 100 non ne metti 80 su un giocatore, i nuovi acquisti ... (fanpage)

Si torna in campo in Serie A e per il Milan è vigilia di campionato. La squadra è in campo per preparare la delicata trasferta contro la Fiorentina con il chiaro obiettivo di consolidare il secondo ... (calcioweb.eu)