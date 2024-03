Milan | Furlani alla Gazzetta | “Stagione fin qui buona | Pioli mai a rischio per la società”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Seconda stella Inter? È ovvio che avremmo voluto vincerla prima noi, puntiamo a farlo l’anno prossimo. Non siamo poi così distanti: abbiamo tirato il collo fuori dall’acqua a unache dopo la gestione cinese rischiava la bancarotta, ora dobbiamo proseguire nel percorso di crescita per essere stabilmente all’altezza delle migliori d’Europa. L’obiettivo era e resta sempre vincere. Siamo comunque secondi. In campionato abbiamo un punto in meno delladello scudetto e dieci in più di un anno fa dopo le stesse giornate. Significa che abbiamo migliorato la squadra, che abbiamo una base di titolari più forte e con valide rotazioni. I nuovi acquisti hanno portato 40 gol e il turnover non è più una sofferenza. L’anno scorso abbiamo dovuto rivoluzionare la rosa, quest’anno no, dovremo perfezionarla. Avremo il vantaggio della continuità per ...