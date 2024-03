«Mi mettevano le mani dappertutto Confesso di aver sempre subito in silenzio Una volta però gli occhi mi si riempirono di lacrime e quello smise»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sabrina Impacciatore non è certo una che le manda a dire. Anzi. Fresca del successo di The White Lotus e presente nella seconda stagione di Call My agent, l’attrice conosce bene le differenze tra il set americano eitaliano. Così non può che fare un paragone parlando di molestie in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. E spiega che, mentre l’America ha affrontato l’argomento con l’intimacy coordinator in Italia ha». Sabrina ...