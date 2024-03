Metodo Apostolico | giudice di Ragusa “libera” la nave Sea Watch 5 | esultano Ong e sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Tribunale diha ordinato di “re” ladella Ong tedesca Sea5, che era stata sottoposta a fermo amministrativo in base al decreto Piantedosi. Era già accaduto con i giudici del tribunale di Brindisi e di Crotone. A seguito dell’udienza del 27 marzo presso il tribunale di, la Corte ha disposto la sospensione del fermo amministrativo dellaSea-5 non riconoscendo alcun illecito contestato dalle autorità italiane. “Il– annuncia l’Ong – ha preso in analisi le prove presentate da Sea-concentrandosi sull’accusa mossa dalle autorità italiane secondo cui laavrebbe disatteso le indicazioni della motovedetta Fezzan della cosiddetta guardia costiera libica. A ...