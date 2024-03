Meteo | come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il malnon lascia tregua buona parte dell’Italia dove spunta anche un bel po’ di sole e ondate di calore In questi giorni buona parte dell’Italia è stata vittima del mal. Tanto è vero che, già da qualche giorno, è allerta gialla in alcune regioni del nostro Paese: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Anche se, a dire il vero, dovrebbero esserci degli importanti miglioramenti nei giorni di. Una buona notizia per ragazzi ed adulti che avevano pensato di trascorrere queste giornate di festa fuori all’aria aperta. Pioggia Italia (Ansa Foto) Cityrumors.itIn particolar modo al Sud dove ciun vero e proprio caldo quasi estivo. Non sorride di certo il Nord che avrà a che fare con un bel po’ di acquazzoni. ...