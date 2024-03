Messina ridisegna la squadra di Intesa Sanpaolo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’amministratore delegato Carlogran parte dellacon cui guida. La nuova organizzazione, che entrerà a regime subito dopo la pausa di Pasqua, mira a valorizzare le risorse interne al big creditizio anche in vista dei mutamenti industriale in atto. Il settore bancaria è infatti alle prese con l’impatto dell’intelligenza artificiale sul proprio modello di business e sui servizi erogati alla clientela, con l‘atteso taglio dei tassi da parte della Bce a partire da giugno e, in prospettiva, con un gioco di fusioni e acquisizioni che potrebbe tracimare dalla attuale scala nazionale per assumere un respiro europeo. Ma torniamo all’istituto di Ca de’ Sass.accorpa in un presidio unitario le attivita? di wealth management, uno dei principali ...