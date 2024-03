Messina Denaro | la sorella Rosalia rischia 20 anni di carcere

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - respinge tutte le accuse , davanti al gip di Palermo, e dice di non conoscere la vera identità di Matteo Messina Denaro , Leonardo Gulotta , 31 anni, il bracciante ... (liberoquotidiano)

"Massimo Gentile ha tenuto a farmi sapere indirettamente che quando hanno arrestato Matteo Messina Denaro ha espresso soddisfazione": a Fanpage.it parla l'avvocato, ex magistrato antimafia , Antonio ... (fanpage)

Mafia, chiesti 20 anni di carcere per la sorella di Messina Denaro - Secondo gli inquirenti avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" ...grandangoloagrigento

Truffa sugli aiuti Ue, ad Agrigento sequestrati 450 mila euro a quattro agricoltori - Sequestrati Denaro e beni, per complessivi 450 mila euro, a quattro imprenditori agricoli dell’Agrigentino che avrebbero illecitamente percepito aiuti erogati dall’Agea. Il sequestro preventivo è stat ...agrigento.gds

Rosalia Messina Denaro alter ego di Matteo: ritratto della sorella del boss per cui sono stati chiesti 20 anni di carcere - Solo a lei, tra tutti i familiari, il capomafia aveva detto di essere gravemente malato. Una confidenza risultata fatale al latitante, scoperto proprio per un pizzino con appunti sulla sua salute nasc ...trapani.gds