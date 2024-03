Messina Denaro | Gulotta risponde al gip e respinge le accuse dei pm | ‘non sapevo chi fosse’**

(Di venerdì 29 marzo 2024) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) –tutte le, davanti al gip di Palermo, e dice di non conoscere la vera identità di Matteo Messina, Leonardo, 31 anni, il bracciante agricolo arrestato due giorni fa dai Carabinieri del Ros con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché ritenuto fiancheggiatore del boss Matteo Messina. Consono stati arrestati anche l’archietto Massimo gentile e il tecnico radiologo Cosimo Leone. I due oggi si sono avvali della facoltà di nonre davanti al gip Montalto. L’unico ad avere risposto è stato proprioche, come apprende l’Adnkronos, ha respinto ledei pm affermando di non sapere che fosse il boss allora latitante. ...

