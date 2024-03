Messina Denaro | chiesti 20 anni per la sorella Rosalia “Gestiva i pizzini e la cassa della famiglia mafiosa”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Vent’di carcere. È questa la condanna chiesta dai pmDda di Palermo, Piero Padova e Gianluca de Leo, per, detta “Rosetta“,del boss mafioso morto l’estate scorsa, accusata di associazioneaggravata e ricettazione. Leggi anche: L’antimafia voyeuristica: cosa insegna il caso MatteoLeggi anche: Aiutarono Matteo: arrestati tre insospettabili Chi è “Rosetta”, ladel boss mafioso La donna è in carcere da marzo dell’anno scorso. Secondo gli inquirenti avrebbe aiutato peril fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la...