Meningite rara e infezioni del sangue in aumento negli Stati Uniti | avverte il CDC

in: Avviso del CDC Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC)cherare come la malattia meningococcica invasiva stanno aumentando. Si tratta di una condizione in cui Neisseria meningitidis invade il corpo, causando gravidei Casi Nel 2023, sonosegnalati 422 casi, il numero più alto dal 2014. Nel 2024, già 143 casi sonoconfermati, segnando un incremento rispetto all'anno precedente. La mortalità della malattia è significativa, con circa il 10-15% dei pazienti che perdono la vita. Vulnerabilità e Prevenzione I neonati, le persone con sistemi immunitari compromessi